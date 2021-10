Die „Krone“ und das Burgenland

Dabei wurde vielen erst bewusst, welche Wandlung das Burgenland vom Stiefkind Österreichs zur Vorzeigeregion durchgemacht hat. Für die Verantwortlichen in der „Krone“ Grund genug, um Ende 2020 eine eigene Redaktion in Eisenstadt zu eröffnen. Seither wird das Motto „Die Krone und ich“ noch intensiver gelebt. Der heutige erste Geburtstag ist nun Anlass zu feiern, aber auch um Pläne für die Zukunft zu schmieden. Denn schon bald dürfen sich die Leser auf noch mehr Berichterstattung aus der Heimat freuen, noch regionaler, noch menschlicher und noch näher dran an unseren Lesern.