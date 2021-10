Molkerei in Aspach stellt Wikinger-Speise her

Was hat die Aspach mit Island gemeinsam? Auf den ersten Blick: nichts! Dabei wird in der Molkerei Seifried, die in der 2600-Einwohner-Gemeinde im Innviertel ihren Sitz hat, mit Skyr ein typisch isländisches Milchprodukt, das schon bei den Wikingern beliebt war, hergestellt. „Wir haben mehrere Monate für die Entwicklung der Rezeptur gebraucht“, verrät Geschäftsführerin Adele Schreiner.