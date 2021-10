Jennifer Gates schwärmt von ihrem Traum-Brautkleid

Meterlanger Schleier

Die Designerin hatte Gates ein „maßgeschneidertes A-Linien-Kleid mit langen Ärmeln in hellem Elfenbein mit hand-applizierter französischer Makramee-Spitze an Mieder und an den Ärmeln und einem durchsichtigen italienischen Tüllrock in hellem Elfenbein und Champagner“ geschneidert.