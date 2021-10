Hausbesitzer verbrennt sich bei Löschversuchen

Eine umgekippte Lampe löste am Mittwochabend einen Brand in einem Hohenemser Einfamilienhaus aus. Die Feuerwehr musste große Teile des Dachstuhls abtragen, um die darunterliegenden Glutnester zu beseitigen. Der Hausbesitzer, der selbstständig versucht hatte, die Flammen zu löschen, erlitt Verbrennungen an den Händen und im Gesicht und musste von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht werden.