Achtjähriger lief in Alberndorf direkt vor Auto

Eine 39-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr am Mittwoch gegen 17.30 Uhr mit ihrem Pkw in der Gemeinde Alberndorf in der Riedmark auf der L1467 von Alberndorf kommend Richtung Gallneukirchen. Im Ortsgebiet Spattendorf lief ihren Angaben zufolge plötzlich ein 8-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, vom Wagnerweg auf die L1467.