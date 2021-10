Vater missbrauchte sein schlafendes Kind

Erst vier Jahre alt war die Tochter des 34-jährigen Angeklagten, als er sich im Mai 2019 an ihr verging. Das Mädchen soll zur Tatzeit fest geschlafen und daher nichts von den Handlungen ihres Vaters mitbekommen haben. Im Anschluss schickte dieser Bilder von der Tat an den mittlerweile verurteilten deutschen Pädokriminellen Jörg L. Dieser war Drahtzieher des bisher größten entdeckten deutschen Missbrauchsnetzwerks. Die bei L. gefundenen Informationen führten die Polizei schließlich auf die Spur des Salzburgers. Das Motiv des vorbestraften Täters: „Ich wollte in eine Chatgruppe, wo solche Bilder ausgetauscht werden. Aber um da reinzukommen, musste man zuerst selbst Fotos schicken.“ Er hätte nicht einmal seinem pädophilen Chatpartner gegenüber zugegeben, dass er seine eigene Tochter missbraucht habe. „Ich habe mich geschämt und deswegen gesagt, dass es ein Nachbarkind war“, so der geständige Mann.