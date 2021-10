VP-Urgestein: „Sebastian Kurz nicht unterschätzen“

Meinungsforscher: „Hab mir meinen Teil bei den Umfragen gedacht“

Einblicke in das Geschäft der Umfragen gab Meinungsforscher Christoph Haselmayer vom IFDD Institut. Das, was besagtem Institut angelastet wird, „geht gar nicht“, so Haselmayer: „Es gibt überall schwarze Schafe, offensichtlich auch bei uns“. Erinnerlich sei ihm eine Umfrage, als seine Zahlen 35 Prozent für die Türkisen ergaben, während sie bei in Rede stehendem Institut bei 39 Prozent lagen: „Da hab ich mir meinen Teil gedacht“, erinnert er sich.