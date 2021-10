Der grüne Weg gegen die Abhängigkeit

Seit fünf Jahren ist Reinhard Stückler nicht nur Vollerwerbsbiomilchbauer, Forstwirt und Kirchenchorleiter in St. Margarethen im Lavanttal, sondern auch Kammerrat der Landwirtschaftskammer. Als solcher möchte er am 7. November wiedergewählt werden. Das klare Ziel sind drei Mandate, an inhaltlichen Zielsetzungen mangelt es bei den Grünen Bauern keineswegs.