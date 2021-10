„Forza Horizon 5“ angespielt, Sony A90J im Check

In Microsofts neuem Rennspiel-Kracher „Forza Horizon 5“ verschlägt es die Spieler nach Mexiko, wo sie sich in PS-strotzenden Boliden in einer hübsch gestalteten Open World tummeln. Der Arcade-Racer soll die „bisher größte und vielfältigste“ Spielwelt bieten, die es je in einem „Forza Horizon“ gab. Thomas Leitner hat sich darin umgesehen.