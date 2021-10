Gates-Stiftung pumpt 120 Mio. $ in Corona-Schutz

Medikament in Tablettenform

Der US-Pharmariese Merck, in Österreich unter dem Namen MSD bekannt, hatte für dieses Medikament in einfach zu verabreichender Tablettenform Anfang Oktober in den USA eine Notfallzulassung beantragt. Für andere Märkte hat Merck bereits Generika-Lizenzen für das Medikament vergeben, insbesondere an Pharmahersteller in Indien.