Prozess: Patientin zu Corona-Test gezwungen

Das komplizierte und langwierige Nachspiel eines „Zwangscoronatests“ ging heute im Landesverwaltungsgericht in die nächste Runde. Eine Patientin befand sich im März in der geschlossenen Abteilung des LKH 2 Standort Süd. Trotz Symptomen einer Corona-Erkrankung lehnte die Frau einen Test mehrmals ab. Sie wurde zunächst in einem Gruppenraum isoliert, erzählte die behandelnde Ärztin vor Gericht. Sie rief beim Magistrat an und sprach mit einer Juristin, die sie an die Polizei verwies.