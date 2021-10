Die olympischen Ringe warten auf Paul Verbnjak!

Erste Trainingseinheiten auf Schnee

Seit Mai bereitet er sich auf den kommenden Winter vor. Mit dem Nationalteam wurde im Sommer hauptsächlich in Hochfilzen geschuftet - am Rad aber auch am Skiroller und in der Kraftkammer. „Wir haben an Ausdauer, Stabilität und Kraft gearbeitet“, schildert Paul, der vorige Woche mit dem Nationalteam am Hintertuxer Gletscher erste Einheiten auf Schnee abspulte.