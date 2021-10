„Höhle des Löwen“: Kofler kauft Firma von Dümmel

Vermarktung in sozialen Medien

120 Mio. Euro davon sollen in Form neu geschaffener Aktien in das Unternehmen eingehen. DS verkauft Aktionsprodukte über stationäre Händler und Diskonter. Social Chain hingegen ist vor allem auf Plattformen in den sozialen Medien unterwegs und vermarktet und verkauft dort unter anderem mit einem Netzwerk aus Influencern Lebensmittel-, Fitness-, oder Beauty-Produkte.