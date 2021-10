Real plant größten Spielertausch der Geschichte

21,5 Millionen Euro pro Jahr

Dazu kommt: Salah, der unter Jürgen Klopp in 213 Pflichtspielen für Liverpool unfassbare 135 Tore und 51 Assists verbuchte, will ordentlich abkassieren. Seinen in Liverpool 2023 auslaufenden Vertrag will der Außenstürmer nicht unter 21,5 Millionen Euro pro Jahr verlängern. Fragt sich nur, ob tief in die Tasche greifen, oder doch lieber Hazard zurück auf die Insel holen ...