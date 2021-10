Länger in Graz? Sturm baut auf seine zwei Türme

Kaum ein Ball, den dieses Duo nicht erwischte! Die zwei „Türme“ in Sturms Defensive Jon Gorenc-Stankovic (1,90 m) und Gregory Wüthrich (1,92m) erschütterte in der Liga gegen Ried nichts. „Dabei fehlt mir nach der Länderspielpause noch der Spielrhythmus, ich bin gar nicht so in Form“, meint der zurückhaltende Slowene Stankovic, leicht lächelnd. Daneben steht der baumlange Schweizer Wüthrich, lobt den Nebenmann. „Jon ist ein Leader, wir halten das Zentrum zusammen. Jetzt wollen wir zeigen, dass wir auch in Europa einen Schritt nach vorne gemacht haben.“ Für Wühtrich eine Premiere gegen einen spanischen Klub: Den Champions-League-Hit mit Bern gegen Valencia hatte er seinerzeit verletzt verpasst.