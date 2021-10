Fälscher kopierte 30 Werke von deutschem Künstler

Fälschungen und Originale

Nach einer Anzeige in Berlin erfolgte rasch eine Mitteilung an die Exekutive in NÖ - und die böse Überraschung für den mutmaßlichen Täter folgte auf schnellem Fuß. Bei einer am Samstag durchgeführten Hausdurchsuchung im privaten Anwesen des „Künstlers“ wurden schließlich weitere 16 Totalfälschungen sichergestellt. Entdeckt wurden dort auch die Originale. Der Mann zeigte sich geständig und wurde angezeigt.