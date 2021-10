Freddy Mercurys Liebesbeziehung zu Montreux

Montreux ist ein idyllisch gelegener Ort am Genfersee. Zu Freddy Mercurys Lebzeiten hat sich gegenüber dem Kurort eine Art Liebesbeziehung aufgebaut, der Queen-Frontman hat dort auch ein Appartement bezogen. In „Rudi Backstage“ gibt es exklusive Einblicke in die Videoproduktion von „Under Pressure“ - einer der größten Hits gemeinsam mit David Bowie. Aktuell gibt es einmal im Jahr die sogenannten Freddy Celebration Days, wo viele Fans hinpilgern - in Form einer Statue lebt der Ausnahmekünstler auch heute noch.