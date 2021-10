NÖ-Wasserretter probten den Katastrophenfall

Hubschrauber kreisten über St. Pölten, Taucher durchkämmten Gewässer, Suchhunde stöberten in der Au – die Seen sowie die Traisen in der Landeshauptstadt waren am Wochenende Schauplätze der großen Katastrophenschutzübung der Wasserrettung. Ebenfalls im Einsatz standen dabei Bundesheer, Polizei und Rotes Kreuz.