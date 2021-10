Weltfußballer? Frankreich-Star schießt gegen Messi

„Ich habe es satt, den Ballon d‘Or Messi zu übergeben“, schimpft der Franzose im Prime Video Sport Italy. Denn: Der sechsfache Weltfußballer, der im Sommer vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt war, habe heuer einfach zu wenig geleistet. „Was hat er letztes Jahr gewonnen? Okay, die Copa America. Und was hat er mit Barcelona gemacht?“, so Evra, der einst für Manchester United und Juventus Turin gespielt hat.