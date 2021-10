Trailer enthüllt Robert Pattinsons düsteren Batman

Was auch zu sehen ist, ist natürlich Batman in Action. Der Clip zeigt, wie Robert Pattinson als noch junger Batman systematisch Bösewichte ausschaltet - obwohl er zahlenmäßig deutlich unterlegen ist. So werden in einer Szene mehrere Schüsse aus den Waffen seiner Gegner von seinem Bat-Anzug absorbiert. Andere Prügelopfer des Dunklen Ritters wiederum fallen durch ihre Schminke im Gesicht auf, die an einen gewissen „Clown-Prinzen des Verbrechens“ erinnern.