Autofahrer raste mit 128 km/h auf den Dürrnberg

Eine hohe Strafe und ein Füherscheinentzugsverfahren wartet auf ein Autofahrer, der am Samstag auf der Dürrnberg Landesstraße L256 in Fahrtrichtung Bad Dürrnberg zu viel auf Gas stieg. Die Polizei erwischte den Raser im Rahmen von Radarmessungen mit 128 km/h in einer 50er-Beschränkung.