UNESCO prüfte den Geopark Karawanken

Viele Projekte umgesetzt, ein Besucherzentrum geplant

Während in Slowenien etwa die Errichtung von zwei Kultur- und Info-Zentren, Biberlehrpfad oder Zip-Line-Parcours umgesetzt wurde, errichtete man in Kärnten eine Boulderhalle, Geopark-Zentrum, Koschutaspielplatz und vieles mehr. Das neue Besucherzentrum auf der Petzen namens Geodom wird noch gebaut. „Mit unseren Geopark-Säulen, die in zahlreichen Gemeinden aufgestellt worden sind, haben wir auch ein Zeichen gesetzt“, so Hartman.