Ministerium rechnet mit Aufnahme von Flüchtlingen

Weitere Überstellungen geplant

In Wien rechnet man aber nicht mit einem Übernahme-Stopp. „Wir gehen weiter davon aus, dass sich Niederösterreich an die Grundversorgungsvereinbarung hält“, heißt es seitens des Innenministeriums. Für die nächsten Tage seien jedenfalls Überstellungen in Landesquartiere geplant.