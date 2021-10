Lamparter: „Dann würden ein paar Nähte reißen“

Johannes Lamparter wurde bei der Sporthilfe-Gala zum Aufsteiger des Jahres gewählt. Vor dem offiziellen Show-Beginn sprach der Doppel-Weltmeister in der Nordischen Kombination mit Michael Fally am Red Carpet über sein unglaubliches Jahr 2021, den Wohlfühl-Faktor im Smoking, die Möglichkeit, darin zu „schuhplatteln“ („dann würden wohl einige Nähte reißen“) und seine Gedanken an die Olympischen Spiele 2022.