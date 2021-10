Die Unwetterschäden haben sich vervierfacht

Plus bei der Krankenversicherung

Insgesamt steht die drittgrößte Versicherung in Salzburg hinter Uniqa und Generali solide da. Im ersten Halbjahr gab es bei den Prämieneinnahmen sowohl in der Schaden- und Unfallversicherung als auch in der Krankenversicherung ein spürbares Plus. Einzig die Lebensversicherung entwickelt sich wie in ganz Österreich leicht negativ. In Summe hat die Wiener Städtische in Salzburg mit rund 180.000 Kunden im ersten Halbjahr Prämien in der Höhe von knapp 135 Millionen Euro eingenommen.