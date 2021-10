Bald kein Einkaufen mehr für deutsche Ungeimpfte?

Ist Einkaufen in Hessen für Ungeimpfte bald unmöglich? Am Dienstag verkündete der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier nach der Beratung des Corona-Kabinetts die umstrittene Neuerung: Mit der 2G-Regelung soll es in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften in Zukunft möglich sein, dass Kunden ohne Maske und Abstand einkaufen können. Ungeimpfte Personen müssten hingegen, auch wenn sie getestet sind, draußen bleiben.