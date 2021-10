3-G-Regel am Arbeitsplatz kontrovers

Gewerkschafter Othmar Danninger (FSG) will jedenfalls keine „Impfpflicht durch die Hintertüre“ und Selbstbestimmung bei der Entscheidung über die Immunisierung. Er sagt: „Die Tests müssen jedenfalls in der Arbeitszeit und kostenlos sein. Dann stehen wir der Sache wertfrei gegenüber.“ Gut wäre es auch, wenn man die Testungen in den Betrieben ausweiten würde, so Danninger.