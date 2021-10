Klimawandel bedroht NÖ-Siedlung: Häuser vor Abriss

Uralte Wasserwege im Boden

Schuld an der Misere ist der Klimawandel. Denn aufgrund der Bodenbeschaffenheit kommt es in diesem Teil des Siedlungsgebietes zu folgenschweren Erdbewegungen. Besonders quellfähige Tonmineralien (Smektit) in oberflächennahen Bodenschichten sind Hauptgrund für die massiven Schäden in diesem Bereich. Das Haus einer Nachbarin musste aufgrund der Schäden bereits abgerissen werden. Da kam die Versicherung noch für den Schaden auf. Mittlerweile gibt es über 100 Schadensmeldungen und ein Großgutachten der Gemeinde.