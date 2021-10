„Der Ball liegt jetzt bei der NÖ Landespolitik“

Eine Stabilisierung der Häuser in Sommerein ist technisch möglich – wäre aber wie so oft eine Kostenfrage. Noch bevor Corona die Preise in die Höhe getrieben hat, lag der Kostenvoranschlag für ein Haus bei 150.000 Euro. Inzwischen hält die Gemeinde Notfall-Wohnungen für die betroffenen Bürger bereit.