„Finde ich frech!“ Boateng kontert Matthäus-Kritik

Kevin-Prince Boateng von Bundesligist Hertha BSC hat erbost auf die Kritik des Rekordnationalspielers Lothar Matthäus reagiert. „Das finde ich frech“, sagte der Mittelfeldregisseur am Dienstag. Matthäus hatte zuvor gesagt, dass die Zeit von Boateng vorbei sei.: „Ich habe auch in die Expertentätigkeit hineinschnuppern dürfen, aber so etwas würde ich nie sagen.“