In Wien beginnt Studie zu neuem Corona-Medikament

Durch das Einatmen der Arznei soll SARS-CoV-2 in der Lunge von Covid-19-Patienten direkt neutralisiert und das Virus am Eindringen in die Lungenzellen gehindert werden. Molekularbiologin Dr. Romana Gugenberger: „Die Verabreichung einer inhalativen Therapie anstelle einer Infusion ermöglicht es Patienten, die Therapie im frühen Krankheitsstadium selbst anzuwenden.“