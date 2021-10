Curevac stoppt ersten Corona-Impfstoffkandidaten

Die Biotechfirma Curevac gibt ihren ersten Corona-Impfstoffkandidaten auf. Das deutsche Unternehmen kündigte am Dienstag an, sich nun auf ein Coronavirus-Vakzin der zweiten Generation in Zusammenarbeit mit dem britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline zu konzentrieren. Klinische Studien hierfür sollten in den nächsten Monaten beginnen.