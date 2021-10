Der neue Superman outet sich als bisexuell

Im September hat DC Comics zudem Batmans Freund und Mitstreiter Robin nach 81 Jahren ebenfalls als bisexuell geoutet. In der Comicheftserie „Batman: Urban Legends“ entwickelt Robins Alter Ego Tim Drake Gefühle für einen Mann namens Bernard Dowd, der an seiner Seite kämpft. Diesen sucht er eines Nachts in dessen Wohnung auf und verkündet: „Ich weiß nicht, was ich über die andere Nacht denken soll - aber ich würde es gerne herausfinden.“ Worauf Bernard antwortet: „Ich hatte das sehr gehofft, Tim Drake. Würdest Du mit mir auf ein Date gehen?“ Robin sagt „Ja“. Mehr dazu folgt dann im nächsten Heft.