Weinviertel wird zum Kraftwerk für Öko-Strom

Zubringerstraßen für die Strom-Autobahn

„Diese Strom-Autobahn benötigt aber auch Zubringerstraßen“, sagt Zach. Und genau diese wird die EVN in Form von zwei großen Hochspannungsleitungen in West-Ost-Richtung bauen. 360 Millionen Euro werden in die neuen Mastenreihen investiert, die die Umspannwerke in Ketlasbrunn und Spannberg verbinden sowie weiter südlich von Gaweinstal über Groß Schweinbarth bis Prottes führen sollen. An den östlichen Endpunkten fließt der grüne Strom dann in die stärkere Verbundleitung. Um entsprechenden Diskussionen vorzubeugen, betonen Techniker, dass Erdleitungen für Hochspannungstransport ungeeignet sind: „Im Fall eines Defekts dauern die Reparatur und damit das Blackout zu lange.“ Der Baubeginn ist frühestens 2025 geplant.