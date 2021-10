steirischer herbst: Ein Finale auf dem Flohmarkt

Willkommen im Vorabendprogramm. Zur besten Wohlfühl-Sendezeit lud das Theater im Bahnhof am Sonntag zur Gala „Bares für Wahres“ in der List-Halle. Wer bei dieser Abschlussveranstaltung des steirischen herbst an beliebte TV-Formate denken musste, lag nicht ganz falsch. Auch hier wurde um Flohmarktfunde gefeilscht, doch im Mittelpunkt stand nicht (nur) das Geld.