Performance-Kunst, die keine Grenzen kennt

He Yunchang krümmt sich vor Schmerzen, als ihm eine ein Meter lange, tiefe Schnittwunde zugefügt wird - das Resultat einer demokratischen Abstimmung von 25 Beteiligten. Er will mit „One Meter of Democracy“, das in der FC-Schau „The Golden Sunshine“ in einer Videoaufnahme gezeigt wird, die Folgen von Freiheit aufzeigen. Der chinesische Performance-Künstler setzt stets seinen eigenen Körper ein - in „One Rib“ ließ er sich einen Rippenbogen entfernen, den er danach zur Halskette machte, in „Eyesight Test“ schädigte er vorsätzlich seine Augen durch grelles Licht, in „Heavy Drinker“ trank er becherweise Meerwasser: „Nichts ist eine so große Herausforderung wie das Leben. Dagegen sind meine Performances doch lächerlich“, gab er sich in Linz bei der ersten Besichtigung seiner Ausstellung bescheiden.