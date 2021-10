Kim Kardashian witzelt über Sextape und Beauty-OPs

Nahm ihre Familie auf die Schaufel

„Ich freue mich, euch zu zeigen, dass ich so viel mehr bin als ein hübsches Gesicht - und schöne Haare und großartiges Make-up und tolle Brüste und ein perfekter Hintern“, fuhr die 40-Jährige, die ihre Kurven in einen pinken Ganzkörperanzug gehüllt hatte, fort. „Will sagen, ich bin einfach so viel mehr als das Beispielfoto, das meine Schwestern ihren Schönheitschirurgen gezeigt haben.“