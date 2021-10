AKW Krsko wird wieder ein Fall für den Landtag

50.000 Online-Unterschriften und Tausende Kupons - die Anti-Krško-Aktion von Global 2000 und der „Steirerkrone“ kann sich sehen lassen! Die grüne Klubobfrau Sandra Krautwaschl freut sich: „Jede Unterschrift mehr steigert den Druck!“ Und sie kündigt via „Krone“ an: „Wir werden die Atomgefahr an unseren Grenzen auch in der nächsten Landtagssitzung zum Thema machen.“