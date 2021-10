Wie sicher sind die steirischen Pflegeheime?

Um die Sicherheit in steirischen Pflegeheimen sorgen sich die Freiheitlichen - Grund ist eine aktuelle, brisante Anfragebeantwortung aus dem Gesundheitsressort: Die Zahl der geistig abnormen Rechtsbrecher, die in Pflegezentren untergebracht sind, steigt nämlich dramatisch an! Derzeit sind 147 Personen in Betreuung.