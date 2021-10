Eine einzige Kassen-Gynäkologin für 40.000 Frauen

ÖGK: Nachbesetzungen ab Anfang 2022

Die Österreichische Gesundheitskasse versichert, dass die zwei Gynäkologie-Planstellen in Feldbach bis Anfang 2022 nachbesetzt werden. In Voitsberg und Köflach ist jeweils eine Stelle ausgeschrieben – bis jetzt hat sich aber „nicht der gewünschte rasche Erfolg“ in der Nachbesetzung eingestellt, so ein Sprecher.