Barca-Boss wollte, dass Lionel Messi gratis spielt

Ein neuer Vertrag scheiterte nach Vereinsangaben an den Vorgaben des Financial Fair Play der spanischen Liga. Messi mit einem neuen Vertrag auszustatten, hätte für den Club „ein Risiko“ bedeutet, meinte Laporta. Barcelona hat Schulden in Höhe von 1,35 Milliarden Euro angehäuft. Alleine im Haushaltsjahr 2020/21 machte der Club einen Verlust von 481 Millionen Euro.