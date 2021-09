Koralm-Kraftwerk: Was Gegner und Befürworter sagen

„Dieses gigantische Bauwerk mit großen Volumsverschiebungen in unberührter Landschaft ist für uns absolut nicht gerechtfertigt“, sagt Norbert Hafner, Alpenvereins-Vorsitzender in der Steiermark. Die Koralm werde durch den Bau auch in ihrer Funktion als Erholungsgebiet beeinträchtigt. Nun wandert der Akt an die nächste Instanz, das Bundesverwaltungsgericht.