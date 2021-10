Langsam aber sicher: Abschied vom Mohren-Logo

Immer wieder wurde in den vergangenen Jahren die Kritik am Logo der Mohrenbrauerei in Dornbirn laut. Im Zuge der Black-Lives-Matter-Bewegung wurde der Druck dann übergroß, die Brauerei startete einen Markenprozess - die Ergebnisse werden im Frühjahr präsentiert. Fix ist: Der Mohrenkopf ist Geschichte.