Eine Million für Umbau vom Goldeckstadion

Die Anfang Juli beschlossene Sanierung des Goldeckstadions des SV Spittal wird immer konkreter. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde gut eine Million Euro für die drei Fußballplätze bereitgestellt. Der geplante Kreisverkehr an der Villacher Straße wird hingegen nicht gebaut, was viel Geld spart.