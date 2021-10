Talentschmiede: Ewig sprudelnde Quelle im Handball

Heute (18.30/Laola) muss das in dieser Saison noch ungeschlagene Team von Bregenz Handball im Verfolgerduell in Margareten ran. Beim Rekordmeister ist mit Marijan Rojnica ein Ex-Fiver dabei, der vor zwei Jahren noch in deren zweiter Mannschaft spielte. Und auch Bregenz-Geschäftsführer Björn Tyrner trug bis 2008 schon das Margareten-Dress.