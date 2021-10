17-jähriger Pöndorfer von Traktor getötet

Die Trauer in Pöndorf ist groß. Ein schreckliches Unglück überschattet zurzeit das Gemeindeleben. Ein 17-jähriger Landwirtschaftsschüler, der bei Mallentin in der Nähe von Lübeck ein Pflichtpraktikum absolviert hatte, ist am Montag - wie vom ORF bekannt gegeben - bei einem Traktorunfall ums Leben gekommen.