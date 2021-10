Vorerst 36 positive PCR-Tests an Schulen

Bei den PCR-Tests an den Schulen gab es österreichweit in dieser Woche bisher 487 positive Ergebnisse (Vorwoche 424), das sind 0,08 Prozent der 606.000 abgenommenen Tests von Montag und Dienstag. Die Zahlen aus Wien, wo zweimal pro Woche PCR-getestet wird, sind in den Daten allerdings noch nicht enthalten. Bei 36 Schülern in Salzburg ergab der „PCR-Gurgeltest“ in dieser Woche ein positives Ergebnis. Die Gesamtzahl wird daher erst am Freitag vorliegen, vergangene Woche hatten insgesamt 1.200 PCR-Tests angeschlagen.