LH Platter zeigt Asfinag die rote Karte

„Keiner darf ausscheren“

Allerdings gab es damals keine so geschlossene Anti-Transit-Front im Landtag wie heute. „Es geht nur mit massivem, gemeinsamen Druck. Niemand darf ausscheren – niemand!“, mahnte Platter. Er bekräftigte, Tirols Notmaßnahmen beibehalten zu wollen. „Es ist eine verkehrte Welt, wenn uns mit Vertragsverletzungsverfahren gedroht wird, und andererseits haben wir die größte Belastung.“ Die Pointe des Tages kam zum Schluss: Die Liste Fritz forderte in einem Dringlichkeitsantrag, die Millionen aus Mauterlösen in Tirol einzusetzen – also genau das, was Platter will. Antrag abgelehnt – mit den Stimmen von Schwarz-Grün!