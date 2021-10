Neue „Südi“-Service-App für Marktbesucher geplant

„Südi“-App kommt

Als nächstes will er die Besucherwünsche, mögliche Verbesserungen für den Südbahnhofmarkt evaluieren und wenn möglich rasch umsetzen. Erster Schritt: „Wir planen eine Südi-Service-App, welche die Marktbesucher künftig mit aktuellen News, einerseits von den Betreibern der Fixkojen, aber auch den Beschickern am Freigelände versorgen soll. In der App werden auch alle Mittagsmenüs, die täglich am Markt angeboten werden, ersichtlich sein“, verrät Baier.Im nächsten Schritt will er sich dann der Realisierung der in der Umfrage oftmals genannten Abholstationen und einem möglichen Bestell- und Lieferservice widmen. Der meistgenannte Wunsch der Besucher, ein Pfandsystem am Südi einzurichten, wäre laut ihm zwar wohl schwierig umzusetzen, aber auch dieses will er andenken.