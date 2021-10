Heimische Produkte im Regional Markt Burgenland

Schon bald in ganz Burgenland

Doch die Eröffnung im Südburgenland war erst der Anfang: In drei bis fünf Jahren wollen die Betreiberinnen Sabine Flassig und Hristina Graf in jedem burgenländischen Bezirk einen Regional Markt eröffnet haben. Weitere Standorte sind auch in Graz und am Wiener Naschmarkt angedacht.